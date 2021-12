50 Cent ironizza sulle foto sexy di Madonna

50 Cent attacca Madonna: "Fa la vergine a 63 anni". Le foto hot della popstar pubblicate qualche tempo fa, oltre ad essere censurate da Instagram per colpa di un capezzolo, hanno sollevato un gran polverone sui social e diviso gli utenti. Alcuni hanno infatti apprezzato lo spirito ribelle senza tempo della popstar, mentre altri l'hanno invitata a smetterla. Tra questi anche 50 Cent che in un post, poi rimosso, ha commentato: "Che cosa pazzesca. Questa è Madonna sotto il letto che cerca di fare come una vergine a 63 anni. Impazzisce se non alza il suo vecchio cul**".

La replica di Madonna: "Falso amico e geloso". Le scuse del rapper - A quel punto 50 Cent ha cancellato il post incriminato e si è scusato con la collega: "Mi dispiace, non avevo intenzione di ferire i tuoi sentimenti. Non ne traggo beneficio, in ogni caso. Ho detto quello che pensavo quando ho visto la foto, spero che accetterai le mie scuse".