Dua Lipa diventa Babbo Natale

Per le prossime festività, la super pop star Dua Lipa ha lanciato una capsule merch che trasporta i suoi fan in pieno spirito natalizio. Comprende capi di abbigliamento e accessori, come berretti, calze e decorazioni per l’albero di Natale. Quello del merch legato a momenti particolari o festività è un fenomeno in costante crescita: le esclusive capsule collection firmate dalle star della musica internazionale spopolano nel nostro Paese. L’annuncio è arrivato dalla stessa pop star sul suo profilo Instagram: "Santa Baby, la mia prima collezione di merch natalizio è qui!!!", ha scritto Dua Lipa nel post. "Ottieni tutto ciò di cui hai bisogno per le feste più accoglienti di sempre", prosegue il post della 26enne cantante di “Future Nostalgia” su Instagram. Proprio come se si fosse trasformata in Babbo Natale.

