Little Simz: il concerto a Milano è stato rinviato a dicembre del 2022

Little Simz, nuova stella dell’hip hop mondiale, ha rinviato oggi il suo tour europeo che l’avrebbe dovuta a portare a Milano il prossimo 25 Gennaio per un attesissimo concerto al Fabrique. Gli ostacoli che l’emergenza Covid pone ancora sullo svolgimento del tour hanno portato l’entourage dell’artista a deciderne il rinvio. Little Simz recupererà il concerto di Milano il 5 Dicembre 2022, sempre al Fabrique. I biglietti per il concerto previsto per il 25 Gennaio rimarranno validi per la nuova data. Ulteriori biglietti per il concerto del 5 Dicembre sono in vendita già da oggi su www. dalessandroegalli.com.