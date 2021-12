Morgan presenta una nuova e polemica canzone

Morgan, dopo avere pubblicato nel giorno del suo 49esimo compleanno, via social network, l'inedito “Il mio giorno”, a distanza di qualche giorno, sempre usando i social ha condiviso un nuovo brano intitolato “Quanto poco ci vuole”. Nella clip il musicista monzese si esibisce in un balletto insieme ad Alessandra Tripoli, sua recente compagna e maestra di ballo nella trasmissione televisiva condotta da Milly Carlucci "Ballando con le stelle" che ha chiuso al terzo posto nella classifica finale.

“Quanto poco ci vuole” ha un testo decisamente polemico, come polemico è stato Morgan a "Ballando con le stelle", una volta persa la semifinale che lo vedeva fronteggiare Arisa e il ballerino Vito Coppola (poi risultati vincitori), nei confronti dei giudici Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che ha apostrofato in questo modo: "Non avete la capacità di giudicare, spero che l'anno prossimo non sarete qui a rubare stipendi".