Kanye West ha comprato casa davanti a quella della ex moglie

Kanye West si è assicurato di non stare troppo lontano dalla sua famiglia comprando una casa a Hidden Hills, in California, proprio di fronte a quella che condivideva con Kim Kardashian. Secondo UsWeekly, ha pagato la nuova proprietà 4,5 milioni di dollari, quasi 500mila in più rispetto al prezzo richiesto. Oltre alla villa costruita nel 1955 e con cinque camere da letto, ci sono un grosso giardino, una piscina e una scuderia per i cavalli.

Una fonte di People ha spiegato che l'ha fortemente voluta per restare vicino alla ex e ai loro figli. Inoltre ha intenzione di buttare giù la villa e ricostruirne una a suo gusto. "La nuova casa di Kanye verrà demolita. L'ha comprata solo per la location - ha detto l'insider - È vicina a Kim e ai bambini. Lui ha una visione per la casa e ha intenzione di iniziare i lavori al più presto. Sarà una casa di famiglia perché vuole essere in grado di avere i bambini lì il più possibile. Vivere a Malibu stava rendendo le visite difficili".