Adele vuole acquistare la villa di Sylvester Stallone

Secondo quanto riferito dal sito statunitense di gossip e intrattenimento TMZ, Adele sarebbe in trattativa per acquistare una villa a Los Angeles, situata a Beverly Park, un'esclusiva gated community a Beverly Hills, attualmente di Sylvester Stallone. La proprietà, rilevata dalla star del cinema americano negli anni ’90 e successivamente ampiamente rinnovata, comprende sei camere da letto, nove bagni, una palestra, una sauna, una piscina, guest house, uno studio e molto altro.

Stando a quanto riportato dal Los Angeles Times, la villa di Sylvester Stallone è stata originariamente immessa sul mercato all’inizio del 2020 per 110 milioni di dollari (circa 97 milioni di euro), poi il suo valore è sceso a 80 milioni di dollari (circa 70 milioni di euro). Ora il rapporto di TMZ comunica che la voce di "Someone like you", che lo scorso novembre ha dato alle stampe il suo quarto album in studio, “30”, sarebbe interessata ad acquistare la proprietà per 58 milioni di dollari (circa 51 milioni di euro).