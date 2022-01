Morgan attacca lo speciale in onore di Franco Battiato di Pif

Qualche minuto prima della messa in onda dello speciale “Caro Battiato”, il documentario realizzato da Pif in omaggio a Franco Battiato, Morgan ha affidato ai social un messaggio per far sapere che l’esecuzione del brano “Come un cammello in una grondaia” del grande cantautore, interpretata dal frontman dei Bluvertigo durante il concerto-tributo al Maestro catanese all’Arena di Verona dello scorso settembre, non sarà inclusa nell’omaggio televisivo.

“Pare che dal concerto tributo a Franco Battiato, in onda questa sera, sia stata estromessa la mia esecuzione del brano ‘Come un cammello in una grondaia’, ovvero il mio unico contributo solista”, ha scritto su Instagram Marco Castoldi. “Decisione irremovibile dell’ottimo conduttore (tale Pif), il quale ha una così profonda conoscenza dell’opera di Battiato da omettere uno dei suoi più importanti capolavori”, ha poi affermato l’artista lombardo, che ha chiuso il post con una serie di emoji di mani che applaudono. Oltre al succitato brano di Battiato, originariamente pubblicato nell’album dell’artista siciliano del 1991, “Come un cammello in una grondaia”, sul palco dell’Arena di Verona per l’evento “Invito al viaggio – Concerto per Franco Battiato”, Morgan ha eseguito anche “Segnali di vita” con Fabio Cinti e “Shock in my town” con i Bluvertigo.