Elodie ha aiutato otto cuccioli abbandonati a trovare casa

Elodie è stata protagonista di un bellissimo gesto. A raccontarlo l'Ente Nazionale Protezione Animali, che nelle scorse ore ha spiegato quanto avvenuto attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. L'Ente sul social scrive: “Vi raccontiamo una storia di abbandono, ignoranza, ma anche di maternità, solidarietà e amore. È la storia di 8 cuccioli, strappati alla mamma, e lasciati al rifugio della nostra sezione di Ascoli Satriano e di come un incontro inaspettato ha cambiato il loro futuro. La cantante Elodie, che si trovava sul posto per le riprese di un film, viene a conoscenza della loro storia e ne promuove l'adozione. E chissà, forse anche grazie a questo appello speciale, Mia, Asia, Nikita, Fulmen, Rocky, Epta, Stella e Tessa oggi hanno tutti una casa. Una storia a lieto fine, grazie all’impegno di tante persone, che ringraziamo con tutto il cuore: Elodie, le nostre volontarie e tutti coloro che non si sono voltati dall’altra parte”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enpa Onlus (@enpaonlus)