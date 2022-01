Madonna dice sì a un tour con Britney Spears

Madonna e Britney Spears in tour insieme? I fan sognano. Il sogno di vedere due delle popstar più iconiche di tutti i tempi insieme in giro per il mondo potrebbe trasformarsi in realtà. Per ora si tratta soltanto di un'idea, ma Madonna ha già dato la sua personale approvazione. Nel corso di una Instagram Live tenuta nelle scorse ore, quando un fan le ha chiesto se un giorno ha intenzione di fare un tour mondiale insieme a Britney Spears, Madonna ha risposto con entusiasmo: “Diavolo, sì! Stadio, baby! Io e Britney, che ne dite di questo?”. La cantante e attrice 63enne ha poi aggiunto che insieme le due “potrebbero ricostruire il bacio originale”, facendo riferimento al memorabile bacio della coppia agli MTV Video Music Awards del 2003. Madonna, che ha sempre sostenuto il movimento #FreeBritney, ha poi aggiunto che un tour congiunto “sarebbe davvero fantastico”, ma ha detto che “non è sicura” se Britney “accetterebbe” l'idea. Non ci resta quindi che attendere il parere della Spears.