Sanremo 2022, Elisa: “Voglio divertirmi come quando vado in skate”

La potenza e la forza di una “semplicità complessa” illumina tutto quello che fa Elisa. Rende facili sentimenti straordinari: un’arte che riversa anche nelle sue canzoni. Torna al Festival a 21 anni dalla vittoria con "Luce (tramonti a nord est)" per presentare "O forse sei tu". Il suo nuovo album, "Ritorno al futuro/Back to the future", sarà doppio e uscirà il prossimo 18 febbraio.

“Lo stimolo è tutto. I figli, la vita, i successi, gli insuccessi, le cose comprese, le cose incomprese: tutto mi ha cambiato - racconta la cantautrice a Rockol - e mi ha fatto capire che non mi interessa più la meta, ma il percorso. Mi interessa che cosa sento mentre lo faccio, mentre viaggio. Mi interessa la qualità del tempo. Voglio creare bellezza in modo zen, senza aspettative. Sembra un paragone strano, ma è come quando vado in skate”.

Elisa va in skate? Ma è bellissimo. "Sì, ho iniziato durante la pandemia, con i miei figli due anni fa. Ero disperata, volevo trovare un modo per sfogarmi e senza pensare alle restrizioni - continua - lo skate ti regala un’attitudine meravigliosa, è quella del ‘carpe diem’. Lo skate ti fa divertire viaggiando, non importa la meta. È la stessa sensazione che voglio provare con la mia musica. La pandemia, nel suo dramma, ci ha dato anche l’opportunità di riscoprire emozioni che forse erano rimaste nascoste”.