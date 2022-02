Tiziano Ferro adotta un nuovo cane: Gianni

Dopo la scomparsa degli amati Beau e Jake, Tiziano Ferro ha deciso di adottare un altro cane: Jhonny. E con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, mostra le prime immagini del nuovo amico a quattro zampe, ancora una volta salvato da un canile, dove era finito nella lista "eutanasia" perché nessuno voleva adottarlo e per questo rischiava di essere soppresso.

In un breve video pubblicato sul suo profilo, Tiziano Ferro mostra per la prima volta il nuovo amico a quattro zampe, che ha deciso di adottare insieme al marito Victor: "Si chiama Johnny ma ormai lo chiamiamo Gianni. Ha 8 anni". Il cantante, che da diversi anni vive stabilmente a Los Angeles, racconta che Gianni rischiava di essere soppresso in un canile perché nessuno voleva prenderlo con sé: "Abbandonato e finito nella lista "eutanasia" di un brutto canile, perché per lui non c'erano richieste. Pensare a questo mi strazia il cuore. Ma la sua vita d’ora in poi sarà solo gioia e amore infinito".