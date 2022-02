Ariete pubblica il suo primo album "Specchio"

Un album in cui Ariete ci mette la faccia, senza barriere. Esce venerdì 25 febbraio “Specchio”, il primo progetto della cantautrice romana che contiene undici tracce. Un nuovo capitolo, più lungo e strutturato, dopo il successo dei due ep del 2020 “Spazio” e “18 anni”. “Specchio” è un disco in cui emerge la volontà di dare respiro a un atteggiamento più consapevole e maturo dell’artista.

Semplicità, schiettezza e sincerità sono le colonne portanti e il filo conduttore di tutti i brani, conferendo quel tocco di autenticità in più che abbraccia e fa sentire capiti chi ascolta. Una delle missioni della musica di Ariete. Ad accompagnarla nel viaggio due significative collaborazioni: Madame in “Cicatrici” e Franco126 in “Fragili”. Arianna Del Giaccio, questo è il suo vero nome, è una cantautrice romana classe 2002: si è fatta conoscere con la sua impronta malinconica e uno stile unico e personale diventando di fatto tra le artiste di riferimento per la generazione Z. Il suo ultimo tour estivo è stato un autentico successo. Il carattere deciso mixato a uno stile semplice e diretto riesce a creare atmosfere intime e sognanti. Dopo gli ep di inediti pubblicati nel 2020 “Spazio” e “18 anni” ha vissuto nel 2021 un’estate da protagonista grazie al successo del singolo “L'ultima notte”, scritto per la colonna sonora della serie Netflix “Summertime” e scelto per lo spot del Cornetto Algida Estate 2021. Nell’autunno 2021 ha pubblicato i due singoli “L” e “Club” che hanno anticipato il nuovo progetto discografico dell’artista.