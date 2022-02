Non solo Blanco: è corsa al biglietto anche per Tananai

Uno al Festival di Sanremo 2022 si è classificato primo, vincendo la kermesse con “Brividi” – in coppia con il sodale Mahmood – praticamente già in partenza, come testimoniato dai 3,3 milioni di streams totalizzati su Spotify nelle ventiquattro ore successive al primo passaggio sul palco dell’Ariston, un record per l’Italia. L’altro si è invece classificato ultimo, stroncato con la sua “Sesso occasionale”, tra stecche e figuracce varie. Cosa unisce Blanco e Tananai? L’essere diventati, in modi diversi (e con numeri diversi, certo), campioni del botteghino, a due settimane dalla fine del Festival.

Dopo Blanco, un altro artista sta facendo strage di biglietti. Primo tra gli ultimi, Tananai si prende una rivincita non solo sui social e nelle classifiche (la scorsa settimana la sua “Sesso occasionale” nella Top of the Music di FIMI relativa ai singoli più ascoltati e scaricati negli ultimi sette giorni era sedicesima, davanti ad altri brani sanremesi che la sera della finale del Festival si erano classificati meglio, da “Duecentomila ore” di Ana Mena a “Sei tu” di Fabrizio Moro, passando per “Miele” di Giusy Ferreri), ma anche nelle vendite dei biglietti per i concerti. Dopo aver comunicato lo spostamento – vista la grande richiesta – dei due concerti originariamente in programma il 24 marzo al Largo Venue di Roma (capienza 800 persone) 28 marzo ai Magazzini Generali di Milano (sempre 800 persone) in