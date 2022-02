Al Coachella si potrà entrare senza vaccino, test e mascherine

Per accedere al Coachella 2022, in programma nei weekend del 15-17 e 22-24 aprile, non servirà essere vaccinati. Gli organizzatori del festival, che si prepara a tornare dopo due anni di stop, con la pandemia che ha di fatto reso impossibile mettere in piedi l’edizione del 2020 e quella del 2021, a lo avevano comunicato già lo scorso ottobre. Ora arriva la conferma, insieme ad alcune novità incluse nell’aggiornamento delle linee guida relative alla sicurezza del festival ospitato dall’Empire Polo Club di Indio, in California (dove suoneranno anche i “nostri” Maneskin), pubblicato sul sito ufficiale: non solo si potrà entrare senza vaccino, ma non bisognerà neppure mostrare l’esito negativo di un test per il Covid-19 e indossare mascherine.

Una sorta di liberi tutti che suona forse fin troppo ottimistico, ma che va di pari passo con le nuove misure per il contenimento e la gestione dell’epidemia da Covid-19 adottate dallo stato della California, che ha deciso di abolire l’uso delle mascherine. I dispositivi di protezione rimangono obbligatori solo per persone non vaccinate e solo in determinati contesti: scuole, mezzi pubblici, strutture sanitarie e chiese.