Anche Jovanotti è fan di Tananai

Il fenomeno Tananai continua. L'ultimo classificato a Sanremo 2022 sta spopolando sui social e continua a raccogliere consensi. Ai suoi fan nelle ultime ore si è aggiunto anche un certo Jovanotti. In questo periodo Lorenzo Cherubini è molto attivo su TikTok. Tra i video recenti più apprezzati che ha postato sul celebre social c'è quello della sua cover di “Sesso occasionale”, il pezzo presentato da Tananai sul palco dell'Ariston e che nella classifica generale si è piazzato ultimo. Tananai ha preso l'ultimo posto al Festival con filosofia e soprattutto con un grande senso dell'umorismo, che ha conquistato tutti sui social. Al punto che i suoi concerti stanno andando sold out e “Sesso occasionale” si è trasformato in un tormentone a sorpresa. Qui potete vedere il tributo di Jova a Tananai.