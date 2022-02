Dardust, la sua musica per il passaggio della bandiera olimpica

C’è il tocco di Dardust nel passaggio della bandiera olimpica tra Pechino e Milano-Cortina. Esce venerdì 25 febbraio il nuovo ep del compositore Dario Faini, questo il suo vero nome, dal titolo “#002 Olympics”. Il progetto passa attraverso due brani: “Forget to be”, che rappresenta il lato elettronico dell’artista, e “Inno (Prologo) – in piano solo”, che è parte della dimensione acustica del suo percorso. I due pezzi hanno fatto parte del segmento del Flag Handover all’interno della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Baijing 2022, trasmesso in mondovisione. L’Italia, nazione ospite delle prossime Olimpiadi Invernali (Milano Cortina 2026), nel corso della cerimonia si è presentata con un show di otto minuti ideato da Balich Wonder Studio, di cui Dardust ha composto la colonna sonora.