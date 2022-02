Phoebe Bridgers e Clairo al Carroponte il 5 luglio: Radio 105 è radio partner

Due concerti nella stessa sera per toccare con mano il talento di due songwriters che hanno saputo emozionare pubblico e critica con il loro genio e la loro sensibilità: Phoebe Bridgers si è imposta alle cronache nel 2017 con il suo album d’esordio Stranger in The Alps per poi consacrarsi con il secondo disco Punisher che ha ottenuto ben 4 Nominations ai Grammy Awards, mentre Clairo ha debuttato nel 2019 con il suo album d’esordio Immunity che il Los Angeles Times inserì tra i 5 migliori album dell’anno. Nel 2021 il suo attesissimo secondo disco Sling l’ha vista espandere il suo suono con grazia e sensibilità e che Variety ha definito “un trionfo di vintage pop”.



Phoebe Bridgers e Clairo hanno saputo imporsi all’attenzione di pubblico e critica come due delle migliori songwriters della loro generazione.



Al pubblico del Carroponte sarà riservato il privilegio di vederle entrambe in un’unica emozionante serata.



Biglietti in vendita da domani, Giovedì 24 Febbraio, alle ore 14.00 su Dalessandroegalli.com