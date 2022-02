Sfera Ebbasta, rinviato il Famoso tour 2022: ecco le nuove date

La ripresa della programmazione degli eventi live musicali che sta caratterizzando le ultime settimane non convince l'intero settore con molti artisti impegnati a rivedere le date dei propri tour, posticipate a tempi ancora migliori. È il caso di Sfera Ebbasta, artista e rapper con un vastissimo seguito, che ha scelto di rinviare il suo Famoso Tour 2022 alla seconda metà dell'anno, quando si ipotizza che le restrizioni attualmente in vigore per la capienza massima di stadi e palazzetti si attenueranno.

Le nuove date dell'atteso Famoso Tour 2022, salvo ulteriori variazioni, comunicate sui canali ufficiali dell'artista, sono le seguenti:

-Rimini:23 settembre 2022 (sostituisce 9 aprile 2022 e 11 settembre 2021)

-Milano: 25 settembre 2022 (sostituisce 11 aprile 2022 e 13 settembre 2021)

-Roma: 29 settembre 2022 (sostituisce 12 aprile 2022 e 14 settembre 2021)

-Eboli: 1 ottobre 2022 (sostituisce 24 aprile 2022 e 2 ottobre 2021)

-Bologna: 4 ottobre 2022 (sostituisce 20 aprile 2022 e 20 settembre 2021)

-Firenze: 6 ottobre 2022 (sostituisce 28 aprile 2022 e 24 settembre 2021)

-Torino: 9 ottobre 2022 (sostituisce 26 aprile 2022 e 21 settembre 2021)