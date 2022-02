I Coldplay omaggiano “Day 'n' Nite” di Kid Cudi

I Coldplay, in procinto di dare il via a un tour mondiale ecosostenibile a sostegno del loro ultimo album “Music of the spheres”, hanno pubblicato una nuova cover. Si tratta del brano “Day 'n' Nite”, successo datato 2008 del rapper statunitense Kid Cudi. "Ho amato ”Day 'n' Nite” sin da quando è uscita, e la adoro ancora, la amo", ha dichiarato il frontman della band britannica Chris Martin riguardo la decisione del gruppo di realizzare una cover del brano. Martin ha inoltre aggiunto: “Questa penso sia la prima volta che ci siamo davvero presi il tempo necessario per registrare una cover, perché nella mia testa ne sentivo una versione abbastanza diversa dall'originale che, si spera, possa rafforzare la fantastica canzone che è. Comunque sia, mi auguro che chiunque l'ascolti possa semplicemente pensare, 'Wow, Kid Cudi è fantastico'".