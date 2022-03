Rancore annuncia il suo nuovo album

Il potere della parola e del linguaggio sono, da sempre, al centro dell’arte e della poetica di Rancore. S’intitolerà “Xenoverso” e sarà disponibile dal prossimo 15 aprile il nuovo album dell’artista e cantautore romano, 32 anni. Dopo l’uscita del precedente lavoro discografico “Musica per bambini”, che lo ha visto per oltre un anno in tour, e la duplice esperienza al Festival di Sanremo, “Xenoverso” segna il ritorno di una delle firme più interessanti del panorama rap italiano degli ultimi anni. Rancore è capace di unire una tecnica impeccabile a uno stile di scrittura personalissimo, a cui ha dato da tempo il nome di rap “ermetico”.

A maggio 2020 ha pubblicato il nuovo brano “Razza aliena”, canzone che conclude un mese che lo ha visto impegnato nella scrittura di nuova musica e in importanti collaborazioni. Rancore, infatti, ha preso parte al collettivo di artisti riuniti sotto il progetto “Lost in the Desert”, per la pubblicazione dell’omonimo brano a sostegno dei lavoratori dello spettacolo. Inoltre, è stato di nuovo al fianco di Daniele Silvestri nella realizzazione de “Il mio nemico invisibile”, rilettura dello storico brano “Il mio nemico” con featuring speciale e sue incursioni testuali. A gennaio del 2021 ha pubblicato “Equatore” in cui compare il featuring con Margherita Vicario.