Achille Lauro: il nuovo brano è "Stripper"

Ecco "Stripper", la nuova canzone di Achille Lauro con la quale sarà in gara per San Marino al prossimo Eurovision Song Contest, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. A proposito del brano, Lauro ha spiegato: "Un dialogo d’amore puro, libero dai tabù. Lui è uno stripper, lei il suo cowboy e la sua Personal Jesus. Un manifesto d'amore senza genere. Un sentimento che se ne frega dei pregiudizi. E alla domanda 'Chi siete?', urliamo: 'I don't know, all we need is love.'" Achille Lauro si è aggiudicato un posto all'Eurovision 2022 vincendo la manifestazione canora Una voce per San Marino. Al prossimo Eurovision ci sarà quindi un "derby" con i vincitori del Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco, che gareggeranno con "Brividi".