Rihanna sarà una mamma psycho

Rihanna, attualmente in dolce attesa del suo primo figlio con il rapper A$AP Rocky, assicura che sarà una mamma molto protettiva. Nel corso di una recente intervista concessa al magazine Elle, Rihanna ha rivelato che è entrata nel terzo trimestre della gravidanza e ha inoltre svelato quale tipo di madre pensa che diventerà. Durante l'intervista, le è stato chiesto: “Sei raggiante! È merito di Fenty Beauty (la sua azienda di cosmetici nda) o è un bagliore dovuto alla gravidanza? O è una combinazione delle due cose?”.

Rihanna ha risposto: “C'è un bagliore dovuto alla gravidanza. Ci sono anche quei giorni, ragazza. Soprattutto nel terzo trimestre, in cui ti svegli e dici: 'O, devo vestirmi?'. Il trucco sicuramente ti aiuta a sentirti una persona reale. Mi sono concentrata molto sull'idratazione e sul contouring. Il viso diventa un po' tondo e paffuto. Il naso inizia ad allargarsi. Tutto è una sfida, dal vestirsi a come ti truccherai. Ma mi piacciono le sfide. Mi piacciono le cose che mi costringono a essere creativa e a creare in modi nuovi. E con la bellezza, c'è così tanto che puoi fare”. Riguardo al miglior consiglio che ha ricevuto finora sulla maternità, Rihanna ha dichiarato: “Probabilmente il miglior consiglio è di dormire ora, perché poi non potrò più farlo molto. Devo lavorare su questo, prima che diventi un ricordo del passato”. Che madre sarà? "Sarò psycho: se parli dei miei figli, è finita”, ha concluso l'artista.