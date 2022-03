Spice Girls, la reunion (con Victoria) sempre più vicina

In questi giorni c'è movimento attorno allo Spice World e il motivo è una delle ormai solite ragioni: la reunion di tutte e cinque le Spice Girls, Victoria Beckham compresa. Con più di 85 milioni di dischi venduti nel mondo, Melanie Brown ("Scary Spice"), Melanie Chisholm ("Sporty Spice"), Emma Bunton ("Baby Spice"), Geri Halliwell ("Ginger Spice") e Victoria ("Posh Spice”) riescono ancora oggi - complici la nostalgia e la malinconia per il periodo tra i Novanta e i Duemila - a catturare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, che si chiedono quando arriverà il momento di rivedere di nuovo in azione insieme tutte e cinque le cantanti della band femminile più famosa.

Nel 2019 Mel B, Mel C, Emma e Geri sono tornate in tour insieme intraprendendo la prima serie di concerti della formazione inglese dal 2008, ma a differenza della precedente tournée “The return of the Spice Girls” la “Posh Spice” decise di non partecipare. Ora, poco dopo i festeggiamenti per il venticinquennale della pubblicazione dell’album di debutto delle Spice Girls, “Spice” del 1996, fonti vicine alla band avanzano l’ipotesi di un nuovo tour mondiale che si dovrebbe concludere con uno show nel 2023 con il quintetto al completo.