Kanye West "bandito" dal palco dei Grammy

Kanye West non salirà sul prestigioso palco della 64esima edizione dei Grammy, che si terrà il 3 aprile all’MGM Grand Arena di Las Vegas. Dopo essere stato bannato da Instagram per 24 ore per aver violato le norme contro l'incitamento all'odio, il bullismo e le molestie, il rapper quindi viene nuovamente punito e non potrà presenziare dal vivo alla kermesse musical, dove è tra i finalisti con "Donda" per Album of the Year insieme ad altre nomination. A dare la notizia, confermata da Variety, è stato The Game, rapper e collaboratore di West nel brano "Eazy", singolo uscito poche settimane fa.

The Game ha scritto un lungo post sui social media in difesa di West. "I Grammy hanno deciso all'ultimo minuto di non far cantare Ye nello show, come se non sapessimo che sarebbe successo", ha scritto The Game su Instagram. "Potrebbe essere perché li condurrà Trevor Noah, contro cui Kanye si è scagliato su Instagram prima che il suo account fosse sospeso e ripulito...o perché l’account di Ye è stato bloccato per ragioni sconosciute, soprattutto in un mondo dove tutte le negatività si trovano sulla stessa app senza ripercussioni o sospensioni…”, ha aggiunto il rapper.