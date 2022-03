Ultimo-Cremonini: i fan sognano un duetto

Cesare Cremonini e Ultimo fanno sognare i fan. I cantautori si sono concessi un pranzo insieme su una terrazza di Roma. In molti, sui social, si chiedono il perché di questo incontro. Un motivo per festeggiare c'è: il governo ha dato il via libera alla capienza al 100% negli stadi a partire dal primo aprile, dunque i loro rispettivi tour estivi potranno finalmente partire dopo due anni di stop. Ma, a leggere i messaggi enigmatici, c'è spazio anche per pensare che tra i due possa essere nata una collaborazione artistica. "Gin tonic e pranzo romano con Re Ce!!! Se non è finita abbracciami!!! connessi!", ha scritto il cantautore romano su Instagram. Parole d'affetto anche da parte del cantante bolognese: "Nic e io, Roma poetica. Gin tonic e ossigenazione. Battiti alti. Canzoni. Grazie Ultimo per il bel tempo insieme. Gli stadi finalmente ci aspettano, (se non arrivano gli alieni!)".

