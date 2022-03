Vasco e Marracash insieme: è uscita “La pioggia alla domenica”

Vasco Rossi e Marracash insieme in una traccia è già di per sé un evento rilevante e, diciamolo, storico. Sia perché il rapper della Barona, a tutti gli effetti un cantautore della contemporaneità, ha sempre visto Vasco come un punto di riferimento e quindi il duetto è una sorta di cerchio crossover che si chiude, sia perché il rocker, è noto, è restio alle collaborazioni. Rap e rock insieme si mischiano magicamente e lo fanno per una buona causa, altra chiave di volta importante per far sì che il feat fra i due artisti simbolo andasse a buon fine: i proventi saranno devoluti a Save the Children. E questo non può che far onore al Blasco e a Marra. La canzone scelta per intrecciare i propri mondi è “La pioggia alla domenica”, brano di Vasco contenuto nell’album “Siamo qui” uscito nel 2021.