Fred De Palma e Justin Quiles uniscono le forze

Dopo il featuring con Anitta, Fred De Palma mette a segno una nuova collaborazione con un star della musica latina. Questa volta ha unito le forze con Justin Quiles nel singolo inedito "Romance". La canzone sarà disponibile da venerdì 1 aprile, è prodotto da Takagi & Ketra ed è nato a Miami nel 2020 durante una session di Fred con importanti autori del genere latin come Quiles e Bullnene. La pandemia non ha permesso di completare il brano nell'immediato e solo qualche mese fa è stato terminato sempre a Miami.

A proposito del singolo, Fred De Palma ha raccontato: "'Romance' é nato nel 2020 a Miami, la prima volta che io e Justin ci siamo visti, eravamo in studio, insieme a Takagi e Ketra e Gianluca Vacchi che me lo aveva appena presentato. Abbiamo deciso di fare un pezzo insieme facendoci trasportare dalla situazione che si era creata in studio. Nonostante la pandemia, siamo sempre rimasti in contatto e appena hanno riaperto la possibilità di viaggiare mi sono letteralmente fiondato a Miami per chiudere quel brano che in quei due anni non riuscivo a togliermi dalla testa, più lo ascoltavo più mi piaceva e Justin era d’accordo con me, sarebbe dovuto uscire. Non mi era mai successo prima d’ora di aspettare così tanto per pubblicare una canzone, ma credo sia stato giusto così, perché quando ci siamo incontrati gli abbiamo dato un nuovo sound registrato le mie parti in italiano e ne siamo stati subito colpiti."