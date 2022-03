Fedez è stato dimesso dall'ospedale

A poco più di una settimana dall'intervento per un tumore endocrino al pancreas, Fedez ha lasciato il San Raffaele di Milano. Il cantante era ricoverato dal 22 marzo nel reparto solventi. "Sto bene, bello uscire dall'ospedale", sono state le prime parole dette dall'artista all'uscita dall'ospedale, con accanto la moglie Chiara Ferragni. L'imprenditrice è sempre stata al suo fianco e i due si sono fatti dolci dediche sui social. "Per sempre sarà infinito", ha scritto l'influencer. "Grazie per essere sempre la mia roccia ", ha replicato lui. In questi giorni di degenza la moglie ha trascorso molte notti in ospedale con lui e ha pubblicato foto che li ritraggono insieme, sul letto dell'ospedale.

