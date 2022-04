Ghali ha finito il suo nuovo album

Ghali sta per tornare con nuova musica. La ripartenza, ancora una volta, è nel segno della sua identità multipla, nel segno delle sue radici. Il cantante ha annunciato su Instagram l'uscita del nuovo singolo “Walo”, prevista per l'8 aprile. Un antipasto del nuovo progetto discografico: nella cover del pezzo si vede il cantante avvolto nella bandiera italiana e in quella tunisina. “Il nuovo album è finito e non ho ancora trovato il titolo - ha scritto Ghali - se chiudo gli occhi rivivo tutto il processo e l’idea che molto presto sarà vostro mi fa staccare i piedi da terra e volare. Lo abbiamo consegnato ieri durante il primo giorno di Ramadan. Il viaggio sta per incominciare”. Parole chiuse con “Ramadan Moubarak”, un augurio rivolto a chi inizia il Ramadan. E così, qualche ora dopo, con un altro post social, l'artista ha annunciato la nuova canzone. Il nuovo album di Ghali sarà il suo terzo lavoro discografico dopo “Album” del 2017, e “DNA” del 2020. Nel febbraio 2021 il cantante aveva rivelato di essere al lavoro sul nuovo disco. Il 22 giugno è uscito il singolo “Chiagne ancora”, con la partecipazione di Liberato e J Lord, mentre a ottobre dello stesso anno è stata pubblicata la canzone “Wallah”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghali (@ghali)