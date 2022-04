Ed Sheeran vince la causa sul presunto plagio

Una causa lunga quattro anni e un processo durato undici giorni a Londra ha stabilito che Ed Sheeran non ha copiato la sua famosa canzone "Shape of you". Sami Switch lo accusava infatti di aver plagiato la sua "Oh Why" del 2015. Ma un giudice dell'Alta corte ha stabilito che il musicista non ha infranto la legge sul copyright.

Il brano è risultato il singolo più venduto del 2017 e la prima canzone a raggiungere 3 miliardi di stream su Spotify. Così i diritti d'autore di Sheeran, stimati in circa 20 milioni di sterline, erano stati congelati dopo che Sami e il suo co-autore Ross O'Donoghue avevano rivendicato la violazione del copyright nel 2018. Ma il cantante britannico ha sempre respinto ogni accusa: "Non ho mai ascoltato la canzone Oh Why"...Faccio riferimento ad altre opere quando scrivo così come fanno molti cantautori. In tal caso informo la mia squadra in modo da compiere i passi necessari per ottenere l'autorizzazione". Una sentenza gli dà finalmente ragione.