Ed Sheeran canta con i clienti di un pub

Al The Roost di Birmingham tra l'incredulità dei presenti è successo qualche cosa di meraviglioso: Ed Sheeran è apparso all'ingresso del locale con l'amico rapper Jaykae per seguire una partita di Premier League in tv e bere birra. Ovviamente Ed Sheeran è stato accolto con grande entusiasmo dai clienti presenti e dai proprietari del pub che, smartphone alla mano, hanno voluto immortalare il momento con gli immancabili selfie-ricordo. Ed Sheeran è stato molto disponibile e divertito si è anche messo a cantare "No Games" di Serani con i clienti attorno al tavolo da biliardo, mentre sorseggiava una pinta di birra. Il tutto è stato ripreso dai clienti del pub e postato sui social.

My dads pal with Ed Sheeran in the roost only blues pic.twitter.com/ZGgWnu2nty — SHA (@NorthBSHA) April 11, 2022