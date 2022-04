Kendrick Lamar svela titolo e data di uscita del nuovo album

Kendrick Lamar ha twittato un nuovo link al suo sito web. E, sul sito, il rapper ha rivelato il titolo e la data di uscita del suo nuovo album: “Mr. Morale & The Big Steppers”, la cui pubblicazione è prevista il 13 maggio. Il disco segue l'album “Damn”, vincitore del Pulitzer del 2017. Da allora il rapper ha curato e diretto la colonna sonora di “Black Panther”, è stato il protagonista del Coachella e del Top Dawg Entertainment's Championship Tour, inoltre ha vinto numerosi Grammy Awards ed è stato nominato per un Oscar. Nel 2019, Kendrick Lamar è apparso in "Hair Down" di Sir, in "Rearview" di Raphael Saadiq, "Nile" con Beyoncé nella canzone del Re Leone, "Under the Sun" di Dreamville e "Momma I hit a lick" di 2 Chainz. Doveva essere il protagonista del Glastonbury Festival edizione 2020 prima che la pandemia stoppasse qualunque concerto.

A ottobre, è apparso nella canzone di Busta Rhymes "Look Over Your Shoulder" prima di unirsi ai Baby Keem in "Range Brothers" e "Family Ties". Nel marzo 2020, Lamar e il suo collaboratore di lunga data Dave Free hanno lanciato pgLang, un'impresa che hanno descritto come "una nuova società di servizi multilingue". È stato oggetto di una nuova biografia culturale del collaboratore di Pitchfork Marcus J. Moore intitolata “The Butterfly Effect: How Kendrick Lamar Ignited the Soul of Black America”. Dopo la sua ultima esibizione all’Halftime Show, ha annunciato anche una data italiana. Il rapper sarà infatti live il 23 giugno all’Ippodromo Snai San Siro.