Britney Spears incinta ha voglia di pizza e tagga Sorbillo

Britney Spears ha annunciato di essere di nuovo incinta. Ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto di pizze. I post hanno attirato l'attenzione non solo perché alcuni li hanno collegati alle voglie tipiche della gravidanza, ma anche perché uno di questi ha finito per fare pubblicità a Sorbillo. Si tratta della foto di due pizze, scattata di fronte a un locale del celebre pizzaiolo napoletano, corredata dalla scritta "Di più per favore". Il post di Britney non è passato inosservato, anche perché la cantante ha taggato Sorbillo. Il pizzaiolo l'ha ricondiviso sul suo profilo, ringraziando la popostar, e anche nelle storie. In una di queste si legge: "La mitica Britney ama le nostre pizze e le pubblica sul suo profilo".

