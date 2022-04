Clementino ha svelato tutti i featuring del nuovo album

Il prossimo 29 aprile uscirà "Black Pulcinella", il nuovo disco di inediti di Clementino. Il progetto arriva a tre anni di distanza dal precedente "Tarantelle" ed è stato registrato tra Napoli e la California. Si preannuncia essere un album prettamente hip hop, con cui il rapper torna alla musica delle sue origini.

A proposito del titolo e del progetto in generale, Clementino racconta: "'Black Pulcinella' si rifà al mio modo di vivere la musica. 'Black' per la musica afro-americana e 'Pulcinella' per la maschera napoletana. È un titolo che volevo dare a un album da più di 10 anni. In passato quando mi chiedevano 'ma tu che genere fai?', spesso rispondevo 'il Black Pulcinella'. Pulcinella è una maschera che rappresenta la città di Napoli, nel modo di essere servo di un padrone che però allo stesso tempo prende in giro. È un personaggio che ha passato tanti guai ed è in realtà molto triste, ma da fuori non lo vede nessuno, ed è proprio come sono io. Mi considero la reincarnazione dell'anima di questa nota maschera, me l'hanno detto in molti. Questo album è 'the dark side of Ienawhite', il lato nero di Clementino, è Black Pulcinella."

Ecco la tracklist con tutti gli ospiti:

1. The Dark Side of Iena White (prod. LDO)

2. Univers (prod. 2nd Roof)

3. ATM (prod. LDO)

4. Revenge feat Enzo Dong (prod. Endly)

5. Sound of Napoli (prod. Ettore Grenci, Scoop De Ville)

6. Emirates feat. Rocco Hunt (prod. Nazo)

7. Desaparecidos feat. Geolier (prod. Ettore Grenci)

8. Eclissi feat. J Lord, Speranza (prod. 2nd Roof)

9. La belva umana (prod. Kina)

10. Amore lo-fi feat. Madame, Nicola Siciliano (prod. Endly, RNLA)

11. Capate storte feat. Mattak (prod. Dat Boi Dee)

12. Crazy Shit feat. Nello Taver (VM18) (prod. Vinz Turner)

13. MKCNF8 feat. Nerone (prod. LDO)

14. Non passa mai feat. LA NIÑA, Ensi (prod. Endly, RNLA)

15. Black Pulcinella (prod. LDO)