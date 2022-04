Anna e Lazza: un nuovo singolo insieme

Dopo oltre 244 milioni di stream conquistati con "Drippin' in Milano" e "Bando", per Anna è tempo di un nuovo singolo!. Questa volta di tratta di un featuring, messo a segno con Lazza e intitolato "3 di Cuori". L'inedito è stato prodotto da Andry the Hitmaker e Young Miles e potrà essere tuo da venerdì 29 aprile. Il brano si preannuncia essere una potente drill banger. "3 di Cuori" è scritto da Anna con lo stile graffiante, senza fronzoli e diretto che la contraddistingue: "fanculo chi dice che mi faccio scrivere i testi", rappa in una delle strofe del brano. Il tema della canzone rimanda al tre di cuori, la carta che rappresenta la sconfitta e la vittoria in amore allo stesso tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AYY ANNA (@annapep3)