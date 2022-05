Ketama126 sta per scatenare l’"Armageddon"

Una vita al massimo, una musica che ne è il suo riflesso. Uscirà venerdì 3 giugno "Armageddon", il nuovo album di Ketama126. Anticipato dall’inaspettato singolo “Ragazzi fuori”, in cui il rapper romano racconta la sua evoluzione personale e artistica con un testo suggestivo, il nuovo album vuole provare a indagare l’emotività delle persone, a partire da quella del suo autore, a seguito di questi ultimi due anni di attualità estremamente delicati e incerti. Uno specchio dei tempi, un racconto in brani in cui Ketama126 vuole intrecciare atmosfere sonore e testi diretti e taglienti che sono, allo stesso tempo, riflessivi e provocatori, intimi e corali. Un percorso introspettivo in uno scenario musicale che si esprime nella detonazione di diversi generi. Il rapper romano, con quel fare da rockstar che lo contraddistingue, tornerà, dunque, sulle scene con un album dopo il precedente “Kety”, uscito tre anni fa.