Harry Styles, un concerto con biglietti a 25 dollari

Dopo il successo di "Fine line", il secondo disco da solista di Harry Styles uscito nel dicembre del 2019, ora c'è una grande attesa per "Harry’s House" che vedrà la luce, con i suoi inediti, venerdì 20 maggio. Il cantante britannico ha scelto di accompagnare la release del suo progetto discografico, con l’organizzazione di un mega concerto a New York. Un evento che ha anche importanti fini di marketing, visto che Harry Styles promuoverà il suo nuovo disco e la sua tracklist grazie a ticket di ingresso che costeranno solamente 25 dollari. Un prezzo super popolare.

Reduce dalle magiche serate e performance di Coachella, Harry Styles ha in serbo altri appuntamenti dal vivo con i suoi fan di tutto il mondo. Primo su tutti il concerto in programma per il prossimo 20 maggio alla UBS Arena di Long Island. L’evento live si chiamerà One Night Only in New York e la sua messa in scena, che cade esattamente nel giorno di uscita di "Harry’s House" non è del tutto casuale.