Addio a nonna Pina: sì, quella delle tagliatelle

Il primo maggio è passata a miglior vita, all’età di 86 anni, Giuseppina Villani. Detto così questo nome potrebbe non dirvi nulla, ma la signora che abitava nelle vicinanze di Bologna è stata, come riporta Il Resto del Carlino, un vero idolo per molte generazioni di bambini: sì, perché lei è la Nonna Pina della celebre canzone “Le tagliatelle di Nonna Pina”. Il brano – composto, testo e musica da Gian Marco Gualandi - venne interpretato da Ottavia Dorrucci, che all'epoca aveva 5 anni, alla 46esima edizione dello Zecchino d’Oro del 2003. L'autore, Gualandi, dedicò la canzone alla suocera, Giuseppina Villani.

Il brano, a distanza di quasi venti anni, è molto conosciuto, a dirla tutta è stato un vero e proprio tormentone. E' curioso sottolineare che “Le tagliatelle di Nonna Pina”, che si aggiudicò quella edizione dello Zecchino d'Oro, avrebbe potuto essere presentata anche qualche anno prima, erano infatti alcuni anni che Gualandi la sottoponeva alla giuria del concorso, ma veniva puntualmente scartata.