Ecco i Moonskin: la prima band che omaggia i Maneskin

A primo impatto, vedendo di sfuggita una loro foto, nessuno avrebbe dubbi: sono i Måneskin. James ha gli stessi capelli neri e lunghi di Ethan, Kia interpreta Victoria e Francesco è simile a Thomas. E poi c'è Agostino, che sul petto il tatuaggio identico a quello di Damiano: la scritta nera 'il ballo della vita'. "Ma ovviamente è finto il tatuaggio, mentre è vera la nostra passione per loro e per la musica", specifica Agostino Cecere, il frontman romano del quartiere Aurelio dei Moonskin, la band nata come tributo dei Måneskin. "Esiste un tributo a tutto, così ci siamo detti: 'perché non farlo anche per i Måneskin?". Eccola, l'idea di quattro musicisti romani: ricreare, con il massimo rispetto, lo schieramento rock che ha conquistato il mondo e che il 14 maggio, sul palco dell'Eurovision a Torino, presenterà in anteprima tv dal vivo il nuovo singolo "Supermodel".

"Amiamo i Måneskin e siamo orgogliosi di essere stati fra i primi ad ascoltarli quando suonavano a via del Corso. Tutte le band più famose, dagli U2 ai Pink Floyd, hanno decine di omaggi, ci sembra giusto farlo anche per loro, divertendoci e giocando a truccarci, soprattutto suonando con molto impegno la loro musica, con orgoglio italiano e romano. Il loro percorso è un esempio per tanti artisti", il commento del frontman Damiano, anzi Ago, come raccolto da Repubblica.