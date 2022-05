Sangiovanni: “Canto come se davanti avessi un gruppo di amici”

Sangiovanni vuole abbattere il muro che separa l’artista dal pubblico. “Siamo la stessa cosa. I ragazzi sotto il palco hanno la mia età, alcuni sono più giovani. La mia non vuole essere una visione verticale, ma orizzontale. È come se fossero tutti miei amici”, racconta il giovane artista veneto a Rockol prima di salire sul palco. Il giovane cantante è impegnato in quello che è a tutti gli effetti il suo primo tour. Da qualche giorno si può ascoltare "Scossa", il suo nuovo singolo.

“Veniamo da un periodo storico difficilissimo – ricorda Sangiovanni, classe 2003 – la pandemia, soprattutto sui giovani, ha avuto un impatto devastante. È come se ci fossero stati tolti due anni di vita. Oggi mi sento fortunato, ma allo stesso tempo percepisco anche un senso di responsabilità”. Il live si muove su due linee: una più elettronica con dj set, l’altra in acustico chitarre e voce. “Le uniche regole ai miei concerti sono due: finire la voce ed essere come e ciò che si vuole - sorride l’ex concorrente di Amici – un live che mi ha ispirato tantissimo è stato quello di Jovanotti. I suoi non sono solo concerti, ma vere e proprie feste. Un’altra esibizione che ho visto personalmente e che mi ha subito colpito è stata quello di Sfera Ebbasta a Londra, qualche tempo fa. Vedere tanti ragazzi di diverse culture, tutti sotto lo stesso palco, mi ha fatto comprendere ancora di più il potere della musica, capace di essere davvero un linguaggio universale”.