Eurovision 2022: ci sarà un tributo a Raffaella Carrà

Si alza il sipario sulla 66° edizione dell'Eurovision Song Contest. Nel giorno della prima semifinale, in programma questa sera, 10 maggio, parlano i conduttori delle tre serate di musica internazionale: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. "Abbiamo inserito nella narrazione elementi di pace che porteranno a momenti di spettacolo e di emozione molto importanti", svelano. Ci saranno attimi di interazione corale ed è stato confermato il tributo a Raffaella Carrà. “...Ma è impossibile non tributarla”, conferma Pausini. A Mika, durante la conferenza, viene ricordato un suo commento non lusinghiero nei confronti della manifestazione: “Sì, in passato ho dato un commento negativo sull'Eurovision a un giornale inglese. Quello che ho detto era una reazione alla domanda che mi avevano fatto. Io ho sempre visto l'Eurovision. Credo onestamente che sia un grande show e una grande opportunità. Ci sono moltissime canzoni con suoni diversi di Paesi differenti. Da ragazzino lo guardavo e dicevo 'Wow!”' Sono orgoglioso e felice di essere qui”

"Nella seconda ci sarà puntata un duetto in esclusiva mondiale tra Mika e Laura Pausini su brani legati alla pace mentre la serata finale si aprirà con una performance girata in esterni qui a Torino con i Rockin’ 1000, una specie di Quarto Stato di musica e di pace che esploderà in piazza San Carlo per portarsi poi all’interno del PalaOlimpico con tutto il pubblico, i nostri performer, i tre conduttori e un corpo di ballo eccezionale", queste le anticipazioni svelate dal vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo, produttore esecutivo dell’evento insieme alla direttrice delle Relazioni internazionali Rai, Simona Martorelli. Tutto confermato anche nella conferenza dei tre conduttori.

Ospiti della prima serata Diodato e Dardust con Benny Benassi e Sophie and The Giants. Il primo proporrà "Fai rumore", il brano con cui vinse il Festival di Sanremo nel 2020, ma che non poté portare all'Eurovision di quell'anno a causa della cancellazione dell'evento causa Covid (si esibì solitario all'Arena di Verona), i secondi hanno preparato un medley, "The Dance of Beauty", con i successi della musica dance ed elettronica italiana.