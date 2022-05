Salmo: in arrivo il nuovo album collaborativo “Blocco 181”

“Blocco 181 - original soundtrack”, l’album collaborativo che vede alla direzione artistica Salmo, uscirà venerdì 27 maggio. Il disco, che verrà pubblicato in versione cd autografato standard oltre che in una deluxe edition, è ispirato all’omonima nuova serie Sky Original “Blocco 181”, di cui Salmo è supervisore e produttore musicale, produttore creativo e per la prima volta attore. La serie è in uscita il 20 maggio su Sky e in streaming Now. Composto da 11 brani, l’album trascina l’ascoltatore, traccia dopo traccia, in un mondo fatto di giochi di parole, barre e incastri, in un’atmosfera a metà tra il beat più tagliente e un sound prettamente hip-hop e rap. La tracklist e tutti gli ospiti, spiega il rapper sui social, verranno svelati nei prossimi giorni.

I brani fanno da sfondo all’intero racconto, una favola nera iperrealistica che fra conflitti generazionali, ambizione e, soprattutto, lotta per la conquista del potere ritrae una Milano che non si limita a fare da cornice agli eventi della serie, ma è vera protagonista, specie nei suoi quartieri più multietnici e di periferia. Con questo inedito progetto Salmo ha potuto sperimentare un ruolo nuovo, allargando i propri confini artistici e dando il suo contributo a una grande opera narrativa dove la musica sottolinea e dona ulteriore colore alle scene e alla storia raccontata nella serie, in un continuo crescendo di tensione e azione. Salmo quest’estate tornerà a esibirsi dal vivo e per la prima volta mercoledì 6 luglio salirà sul palco dello stadio San Siro di Milano, per un live anticipato dalla data zero di venerdì 1 luglio allo Stadio Comunale di Bibione.

Da sempre i concerti occupano un posto centrale nel suo percorso: il prossimo autunno partirà il “Flop Tour”, che farà tappa in 12 palazzetti italiani: giovedì 17 novembre al Mandela Forum di Firenze, domenica 20 novembre al Grana Padano Arena di Mantova, martedì 22 novembre al Kioene Arena di Padova, venerdì 25 novembre all’Unipol Arena di Bologna, sabato 26 novembre al Modigliani Forum di Livorno, martedì 29 novembre al Palazzo dello Sport di Roma, venerdì 2 dicembre al PalaFlorio di Bari, martedì 6 dicembre al palaSele di Eboli (SA), venerdì 9 dicembre al Vitrifrigo Arena di Pesaro (PU), lunedì 12 dicembre al Mediolanum Forum di Milano, venerdì 16 dicembre al Brixia Forum di Brescia e domenica 18 dicembre al Pala Alpitour di Torino.