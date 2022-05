Britney Spears: "Ho perso il bambino che stavo aspettando"

Con poche righe affidate ai social, Britney Spears ha fatto sapere di aver preso il bambino che, qualche settimana fa aveva detto di aspettare: "È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare di aver perso il nostro bambino all’inizio della gravidanza", ha scritto la cantante sul suo account Instagram. Aggiungendo: "Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore. Forse avremmo dovuto aspettare per annunciare fino a quando non fosse passato più tempo, tuttavia eravamo eccessivamente entusiasti di condividere questa splendida notizia". Quindi la cantante, parlando ancora una volta del suo compagno, Sam Asghari, ha scritto: "Il nostro amore reciproco è la nostra forza. Continueremo a cercare di allargare la nostra bella famiglia. Siamo grati per tutto il vostro supporto. Chiediamo gentilmente la privacy in questo momento difficile".

