Sfera Ebbasta - Famoso Tour

Sono ormai da mesi sold out le due date al Mediolanum Forum di Milano e a queste si è aggiunta oggi la data al Palazzo dello Sport di Roma del FAMOSO TOUR. Un risultato straordinario per Sfera Ebbasta che potrà finalmente portare sul palco FAMOSO, il monumentale album uscito per Island Records nel 2020 e il nuovo EP ITALIANO realizzato insieme a RVSSIAN. L’artista italiano di maggior successo, indiscusso recordman di vendite nel paese e non solo, dopo aver infranto qualsiasi record di ascolto con la propria musica, potrà finalmente portarla sui più grandi palchi d’Italia. Proprio per celebrare questo ritorno, e come atto di riconoscenza nei confronti dei fan per l’affetto ricevuto, Sfera Ebbasta sarà protagonista di una festa di fine tour al Forum di Assago l’11 ottobre 2022. La data sarà la terza a Milano, la città da cui Sfera è partito verso il mondo e dove torna ora per chiudere il suo tour nei palasport.

"Sono felice di tornare a suonare dal vivo in Italia, dopo due anni di stop. Stiamo preparando uno show davvero di altissimo livello. C’è tanta musica da suonare, non vedo l’ora di salire sul palco e rincontrare i miei fan."

Le date del FAMOSO TOUR, prodotte da Trident Music in collaborazione con Thaurus, vanno a tracciare un ulteriore importante capitolo della dimensione live e della carriera di Sfera. Trident Music produrrà e realizzerà uno spettacolo su misura: uno show unico, futuristico e in linea con gli standard oramai mondiali del lavoro di Sfera Ebbasta. Se tante sono ancora le sorprese che Sfera ha in serbo per il suo pubblico, quel che è certo è che questi live saranno un ulteriore passaggio nella sua carriera; l’ennesimo passo avanti, insieme ad un partner da sempre all’avanguardia come Trident Music, in un percorso che è ben lontano dal considerarsi concluso. Un modo per dire, “non avete ancora visto niente”.

I biglietti per la nuova data di Milano saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di martedì 17 maggio su ticketone.it e ticketmaster.com