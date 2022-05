Fedez e Tananai al lavoro su un nuovo brano insieme

Dopo essersi dovuto sottoporre a un intervento chirurgico per “un raro tumore neuroendocrino del pancreas” e una volta dimesso dal ricovero presso l’ospedale San Raffaele di Milano, Fedez è tornato a esibirsi su un palco. Il rapper milanese ha infatti sorpreso il pubblico al concerto di Tananai al Fabrique di Milano facendo il suo ingresso in scena per eseguire insieme all’amico e collega il brano “Le madri degli altri”, canzone scritta a quattro mani e inserita nell'album “Disumano”. Un'altra grande sorpresa, poi, è arrivata al termine dell'esibizione dei due quando - come testimoniato dai post condivisi sui social dai fan presenti al live - Fedez e la voce di “Sesso occasionale” hanno annunciato di essere al lavoro su un nuovo brano insieme.

Fedez e Tananai il duo di cui non sapevo di aver bisogno pic.twitter.com/8A8YiQwB8i — (@_angelamarras) May 16, 2022