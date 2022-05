Il palco di Vasco Rossi è alto 30 metri

Manca pochissimo al debutto di Vasco Live, il grande tour di Vasco Rossi che prenderà il via da Trento venerdì 20 maggio dalla Trentino Music Arena con 120.000 persone. Numeri record di un tour tutto sold out che raccoglierà complessivamente oltre 660 mila persone in 11 tappe in tutta Italia, tra cui Milano con oltre 80.000 biglietti venduti, Imola con oltre 88.000 biglietti venduti e Roma con due date al Circo Massimo che contano complessivamente oltre 140.000 fan.

Con il ritorno sul palco del rocker, riparte anche tutto il sistema dei grandi eventi di musica live, fermi completamente dal marzo 2020 a causa della pandemia covid. Un settore che ha sofferto più di ogni altro le restrizioni. Il palco del concerto di Vasco ha un altezza di 28 metri, molto simile a quella di un palazzo di 9 piani, una larghezza di 88/90 metri e una profondità di 26 metri. Una vera e propria città nella città quella del Vasco Live formata da circa 1.000 persone tra crew fissa al seguito, stewart e personale locale su ogni tappa.