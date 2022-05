I Pinguini Tattici Nucleari sono affamati

I Pinguini Tattici Nucleari, dopo due anni ai vertici delle classifiche e oltre 900 milioni di streaming, tornano con il nuovo singolo "Giovani Wannabe", in uscita il 27 maggio. Una riappropriazione culturale di un termine mutuato dall'inglese, "wannabe", che viene ripreso in un'accezione tutta positiva e che vuole raccontare la "fame" di chi cerca, giorno dopo giorno, di trovare il suo posto nel mondo, a prescindere dall'età anagrafica. "Il titolo contiene un binomio di parole per noi molto importanti. Giovani perché è quello che siamo e che ci sentiamo di essere, anche se non è riferito all’età anagrafica, quanto alla 'fame'. Il giovane ha fame di trovare il suo posto nel mondo. Wannabe invece è preso a prestito dall’inglese. Come band siamo sempre stati legati a influenze estere ed è tipico del fenomeno della globalizzazione mischiare inglese e italiano", spiega Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari.

