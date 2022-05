Ed Sheeran è diventato di nuovo padre

Nella foto si vede solo un paio di piccoli calzini, ma ha emozionato milioni di fan. "Vogliamo farvi sapere che abbiamo avuto un'altra bellissima bambina. Siamo entrambi innamorati di lei e siamo al settimo cielo per essere diventati quattro", queste le parole scritte da Ed Sheeran sui social proprio per annunciare di essere diventato di nuovo papà. La bella notizia arriva del tutto a sorpresa, perché il cantautore non aveva mai reso noto che la sua dolce metà Cherry Seaborn fosse incinta. La loro prima figlia, Lyra, è nata nell'agosto 2020. Anche in quell'occasione Ed aveva dato la notizia della nascita in modo simile, scrivendo sui social un breve messaggio: "Ciao! Ho alcune notizie personali che volevo condividere con voi...la scorsa settimana, con l'aiuto di un fantastico team, Cherry ha dato alla luce la nostra bella e sana figlia, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran". E anche in quell'occasione aveva postato un'istantanea con dei calzini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos)