Elodie sarà la madrina del Roma Pride 2022

Un'icona trasversale, amatissima dal pubblico, un'artista che si è sempre esposta in difesa delle donne e nelle battaglie per le rivendicazioni Lgbt+, oltre che nella lotta contro ogni forma di razzismo. Sarà proprio Elodie la madrina del Roma Pride 2022. La cantante ha accettato senza esitazione e con felicità l'invito del Coordinamento Roma Pride che le ha chiesto di essere la madrina dell’edizione 2022. Elodie sarà presente, come da tradizione, alla "Grande parata" di sabato 11 giugno con la sua hit “Bagno a mezzanotte”. Il pezzo sarà l’inno della manifestazione di quest’anno. “Non poteva esserci una madrina migliore di lei – afferma Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride - Siamo certe e certi che il suo costante apporto alla comunità Lgbt+ e il suo impegno civile per la parità dei diritti diano un importante valore aggiunto alla manifestazione contribuendo a far passare il messaggio centrale che un Paese civile e democratico non può più tollerare discriminazioni e negazioni e deve procedere sulla strada della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti.”