Tommaso Paradiso presenta "Piove in discoteca"

Un brano d'amore, caldo come il sole d'estate. Tommaso Paradiso, prima di partire per il tour estivo, ha annunciato l'uscita di una nuova canzone, generando grande entusiasmo fra i fan. Si intitola "Piove in discoteca", uscirà venerdì 27 maggio e ha tutte le carte in regola per diventare uno dei possibili tormentoni della prossima stagione. Da ascoltare a piedi nudi nella sabbia con lo sguardo rivolto verso il mare. Il pezzo, scritto dallo stesso Paradiso, Dario Faini, Davide Petrella e prodotto da Drd, cioè Dardust, racconta di due innamorati che, circondati da luoghi e sensazioni che evocano l’estate ormai alle porte, si incontrano in un’isola per viversi il loro amore lontano da tutto e da tutti, avvolti dalle bellezze del golfo di Napoli.

